Dakar, 18 nov (APS) – L’Algérie, le Mali, le Sénégal et la Tunisie ont obtenu leur ticket pour la phase finale de la CAN, au terme de quatre journées des éliminatoires.

Les Lions du Sénégal, finalistes de la CAN 2019, ont réussi un carton plein en dominant deux fois la Guinée-Bissau (2-0, 1-0). Deux succès s’ajoutant aux victoires obtenues contre le Congo (2-0) et l’Eswatini (4-1), en octobre dernier.



Championne d’Afrique en titre, l’Algérie a trébuché lors de la quatrième journée, devant le Zimbabwe (2-2), après avoir remporté ses trois premières rencontres contre le même pays (3-1), la Zambie (5-0) et le Botswana (1-0).

Avec 10 points, les Fennecs d’Algérie sont assurés de faire partie des deux premières équipes de leur poule, après la sixième et dernière journée.



Le Mali s’est également qualifié après la quatrième journée, avec 10 points. Après avoir démarré avec un nul contre la Guinée (2-2), les Aigles du Mali ont respectivement battu le Tchad (2-0), puis la Namibie, deux fois (1-0, 2-1).



La Tunisie, après trois victoires consécutives, contre la Libye (4-1), la Guinée Equatoriale (1-0) et la Tanzanie, a battu mardi l’équipe tanzanienne (1-1).



A l’opposé de ces quatre pays, qui seront au Cameroun pour la CAN 2022, les équipes du Togo (trois défaites et un nul) et de l’Eswatini (trois défaites, un match nul) ont perdu tout espoir de prendre part à la phase finale de la compétition.