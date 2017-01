+++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++



Dakar, 19 jan (APS) – Aliou Cissé, le sélectionneur national en gagnant ses deux premiers matchs au premier tour, a égalé le record établi par son ancien mentor, Bruno Metsu lors de la CAN 2002 au Mali.



Faisant mieux que Metsu qui avait remporté ses deux premiers matchs de la CAN au Mali sur la marque de 1-0 chacun, Cissé a lui gagné les siens sur le même score de 2-0.



En 2002 au stade Modibo Keita de Bamako, les Lions, avec comme capitaine Aliou Cissé, avaient battu les Pharaons d’Egypte et les Chipolopolos de la Zambie sur la même marque de 1-0. Qualifiés avant le dernier match contre les Aigles de Carthage, ils avaient concédé un match nul 0-0 avec une équipe composée en majorité de joueurs n’ayant pas encore démarré de match.



Oumar Diallo, la doublure de Tony Sylva, s’était signalé en arrêtant un penalty tunisien alors qu’Amara Traoré, titularisé, a joué ce soir-là à Kayes son dernier match international avec les Lions.



A la CAN 2017, en attendant le 3-ème match, Aliou Cissé est devenu le premier sélectionneur à qualifier son équipe pour les quarts de finale en étant assuré de finir à la première place.



Pour le 3-ème et dernier match de poule, le Sénégal sera opposé à l’Algérie à Franceville, tandis que le Zimbabwe et la Tunisie vont en découdre à Libreville. Les trois équipes de la Tunisie (3 points), Algérie et Zimbabwe (1 point) sont encore en course pour la qualification au second tour.