Dakar, 21 mai (APS) - L’ancien gardien de but de la Jeanne d’Arc et de l’équipe nationale locale en 2009, Bity Sy, ambitionne de remporter le titre de champion d’Afrique de beach soccer 2021, pour oublier son élimination du CHAN 2009 avec les Lions locaux.



"Les souvenirs de ce CHAN sont frais dans ma tête, avec notre élimination en demi-finale aux tirs au but par le Ghana", a rappelé le portier, à l’époque doublure de Mamadou Ba, sociétaire du Jaraaf de Dakar qui vit actuellement au Portugal.

Bity Sy a réussi à se relancer au beach soccer après quelques mois de réflexion sur la suite à donner à sa carrière dans le football à 11, après la déception de cette élimination de cette édition du CHAN au cours duquel le Sénégal aurait pu aller au bout, selon lui.

"Un ami m’a convaincu de me mettre au beach soccer", a expliqué l’ancien portier international, qui a joué la saison 2020-2021 de beach soccer sous les couleurs de l’équipe de Gorée.

Il se dit heureux de sa sélection pour la CAN de beach soccer, son objectif avec le Sénégal étant de gagner le titre continental et de se qualifier au prochain Mondial prévu en Russie.

"Nous n’allons pas nous cacher, nous avons une belle équipe et nous allons jouer à domicile", a dit Bity Sy, avant de s’empresser d’ajouter qu’en sport, tout se gagne sur le terrain.

Comme lors du CHAN 2009, Bity Sy va jouer également cette CAN sous la peau d’une doublure du capitaine Alseny Ndiaye et portier numéro 1.

"Il est clair que le public et les autorités nous présentent en favoris, mais tout se gagnera sur le terrain, et faut prendre les matchs les uns après les autres", a dit le gardien de la sélection de beach soccer du Sénégal, vainqueur à cinq reprises de la CAN.

"Nous allons mettre tous les atouts de notre côté et jouer tous nos matchs comme des finales", a dit Bity Sy sur cette CAN qui va démarrer ce dimanche à Saly Portudal.

La compétition sera clôturée le 29 mai prochain et se jouera avec sept nations, la RD Congo qui devait jouer dans la poule du Sénégal, ayant déclaré forfait.

Selon la doublure du portier de l’équipe sénégalaise, "les nouvelles règles obligent les gardiens de but à faire évoluer leur jeu aux pieds mais ça a été toujours le cas au beach soccer. Le gardien "doit être très fort dans le jeu aux pieds".

Dans cette discipline, le portier "n’a pas le droit de tenir entre ses mains le ballon pendant un certain temps", insiste-t-il, avant d’ajouter : "Ça demande une bonne préparation physique parce que ça ne s’arrête pas du tout".