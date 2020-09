Dakar, 14 sept (APS) – L’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de beach soccer en 2021 sera l’occasion de faire une promotion de la relance du tourisme sénégalais fortement impacté par la crise de la pandémie du Covid-19, a annoncé aux médias, Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise (FSF).

"Ce sera l’occasion de faire la promotion de la destination Sénégal, la promotion touristique de notre pays", a déclaré le président de la FSF réagissant à la désignation du Sénégal comme pays hôte de la prochaine édition de la CAN de beach soccer.

En plus du Sénégal, sept autres pays prendront part à la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue à la station balnéaire de Saly Portudal, la capitale du tourisme sénégalais.

Se félicitant de ce choix de la CAF, le président Senghor a retenu que la tenue de cette compétition au Sénégal serait une belle manière de gommer une incongruité.

"Le Sénégal qui est le plus titré dans cette compétition n’a jamais abrité une telle compétition", a rappelé Me Senghor, indiquant que cette compétition prévue à Saly Portudal.



Avant la tenue de la CAN de beach soccer, le Sénégal a déjà lancé son championnat national de beach soccer pour aider à la promotion de la discipline.

Ce sera aussi l’occasion de rendre un vibrant hommage aux pionniers de cette discipline, a-t-il ajouté. Le Sénégal fait partie des 10 meilleures nations du monde en beach soccer, a rappelé le président de la FSF.

SD/ASB/OID