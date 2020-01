Dakar, 28 jan (APS) - Le match Sénégal-Liberia, initialement prévu en février prochain, dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2020, a été reporté en avril, a appris l’APS auprès de la Confédération africaine de football (CAF).

La double confrontation entre le Sénégal et le Liberia aura lieu entre le 1er et le 6 avril, et le Sénégal aura l’avantage de jouer la manche retour à domicile, selon la CAF.

En cas de qualification au second tour, le Sénégal va jouer contre le Mali, demi-finaliste de la CAN féminine 2018, entre le 1er et le 9 juin.

En attendant les matchs des éliminatoires de la CAN 2020, l’équipe féminine A du Sénégal prendra part au tournoi de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), qui aura lieu en Sierra Leone du 25 février au 7 mars, a annoncé à l’APS son entraîneur national, Mame Moussa Cissé.

L’équipe nationale féminine des moins de 20 ans jouera contre celle de la Sierra Leone, le 1-er février au stade Alassane-Djigo de Pikine.

Les Lioncelles, qui avaient gagné le match aller (1-0), ont battu l’équipe du Liberia au premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde de la catégorie.