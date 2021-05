Dakar, 15 mai (APS) – L’équipe nationale féminine de football va débuter lundi un stage de préparation en perspective du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations qui va l’opposer au Liberia, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Pour la manche aller qui aura lieu le 7 juin à Monrovia, l’entraîneur Mame Moussa Cissé a publié une liste de 30 joueuses évoluant sur le plan local.



Le stage qui va s’ouvrir ce lundi sera clôturé le 22 mai. Dans un entretien avec l’APS, le sélectionneur national a dit n’être pas opposé à l’ouverture de la liste à des expatriées.



‘’Mais ce sera en tenant compte de leur saison de football’’, avait indiqué le technicien sénégalais.



Après avoir supervisé le championnat, le coach Mame Moussa Cissé et son staff auront l’occasion de pouvoir suivre les joueuses présélectionnées à travers les play-offs et les play-down qui vont démarrer ce week-end.



Concernant les play-offs qui mettent aux prises les deux meilleures équipes de chaque poule, il y aura Amazones Grand Yoff-Sirènes de la Médina et Aigles de la Médina-Dakar SC.



En play-down, on aura Baobab Tamba-Lycée Ameth Fall et Dorades-Kaloack FC.



SD/OID