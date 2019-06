Dakar, 29 mai (APS) - L’attaquant de Galatasaray (élite turque), Mbaye Diagne, qui espère faire partie de l’équipe du Sénégal devant prendre part à la CAN 2019, affirme garder encore en mémoire la finale perdue par les Lions contre le Cameroun en 2002 au Mali.



"Ça reste le souvenir qui me vient à l’esprit quand on parle de CAN, parce que j’avais suivi la compétition ici au Sénégal", a déclaré l’attaquant à des médias sénégalais.

Mbaye Diagne, qui avait pris part ce mercredi au tirage au sort de l’édition 2019 du tournoi WAFU Cup Nations, affirme que la CAN demeure pour lui "un rêve de gosse".

"J’ai toujours rêvé de jouer ce tournoi comme tout footballeur, et j’espère avoir tout fait pour y être", a indiqué Mbaye Diagne, auteur de 30 buts cette saison dans le championnat turc.

Le sélectionneur national Aliou Cissé va publier ce vendredi la liste des joueurs sélectionnés pour la phase finale de la CAN 2019, prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

Interrogé sur les échecs répétés du Sénégal en dépit de la présence en équipe nationale de grandes générations de footballeurs, Diagne a laissé entendre que cette question demeure un mystère pour lui également.

"Seul le Bon Dieu peut donner une réponse valable à cette question", a dit le footballeur international, qui a joué en Italie, en Arabie Saoudite, en Chine avant d’atterrir en Turquie.

SD/BK