, 16 fév (APS) – Deux arbitres sénégalais, le central Maguette Ndiaye et l’assistant Serigne Cheikh Touré ont été sélectionnés pour officier à la CAN des moins de 20 ans, annonce la Confédération africaine de football.





La CAN des moins de 20 ans aura lieu du 26 février au 12 mars en Zambie et le Sénégal évoluera dans le groupe B en compagnie du Soudan, de l’Afrique du Sud et du Cameroun.



Dans le groupe A, il y a outre la Zambie, pays organisateur, la Guinée, le Mali et l’Egypte.



Les demi-finalistes de la CAN des moins de 20 ans représenteront le football africain à la phase finale de la Coupe du monde de la catégorie prévue en mai-juin prochains en Corée du Sud.



Dans un entretien avec l’APS, mardi au sortir de la réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, le président Augustin Senghor, a indiqué que l’objectif minimal assigné aux Juniors est la présence dans le carré d’as qui leur permettra de prendre part à la prochaine Coupe du monde.



En 2015 en Nouvelle-Zélande, l’équipe nationale avait pris la 4-ème place derrière le Mali, le Brésil et la Serbie.



SD/PON