Dakar, 12 fév (APS) – Joseph Koto, l’entraîneur de l’équipe nationale des moins de 20 ans qui doit annoncer sa sélection au plus tard vendredi prochain, s’attend à un exercice pas aisé au vu de la qualité des joueurs à sa disposition.







"C’est clair que ce sera un exercice très compliqué mais qui choisit, élimine et il y aura une sélection de 21 joueurs dont trois gardiens de but", a expliqué le technicien après la large victoire (4-0) de son équipe ce dimanche contre celle du Kenya.



Vendredi déjà, les Juniors avaient battu la même sélection (2-0) et ces deux rencontres servent de préparation à la phase finale de la CAN de la catégorie qui aura lieu du 26 février au 12 mars en Zambie.



Revenant sur les deux matchs, le technicien sénégalais s’est réjoui du contenu avec des joueurs très impliqués.



"Et malgré les changements opérés, l’équipe est restée en place, c’est vraiment de très bons matchs de préparation", a indiqué le technicien qui a salué la bonne intégration des nouveaux.



S’il s’est réjoui, l’entraîneur national en veut davantage estimant que ces joueurs peuvent rendre des copies encore plus propres.



"J’attends toujours plus parce que je connais leurs capacités et à la CAN, on doit s’attendre à des matchs beaucoup plus relevés", a-t-il dit, soulignant que l’objectif est la qualification en demi-finale dans un premier temps.



"En se qualifiant en demi-finale, on obtient notre billet pour la Coupe du monde et cette génération a aussi besoin de prendre part à un Mondial pour continuer de grandir", a dit l’ancien ailier international.



A la CAN des moins de 20 ans, le Sénégal évoluera dans le groupe B avec comme adversaires le Soudan, l’Afrique du Sud et le Cameroun.



Dans le groupe A en plus de la Zambie, pays organisateur, il y a le Mali, la Guinée et l’Egypte.



Les demi-finalistes représenteront l’Afrique à la prochaine Coupe du monde de la catégorie prévue en mai-juin en Corée du Sud.



SD/PON