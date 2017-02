Dakar, 7 fév (APS) – L’équipe de football sud-africaine des moins de 20 ans, un des adversaires de celle du Sénégal à la CAN de la catégorie prévue du 26 février au 12 mars en Zambie a démarré, ce mardi, la deuxième phase de sa préparation, informent des médias sud-africains.







L’équipe junior sud-africaine appelé "Amajita" qui, en plus du Sénégal, aura comme adversaires du premier, le Cameroun et le Soudan, avait fait un premier stage le mois dernier, avancent les mêmes sources.



Si pour le premier stage, les "Amajita", vainqueurs de la COSACA Cup (tournoi de la zone australe) en décembre dernier, avaient joué contre des clubs locaux pour ce stage, ils ont prévu de jouer en amical contre la Zambie, le 12 février.



Le match amical a été programmé à Ndola, la ville zambienne qui va abriter la poule B de la CAN

des moins de 20 ans, ajoute la même source.



En plus de la Zambie, l’équipe sud-africaine a prévu deux autres matchs amicaux programmés contre le Mali les 16 et 19 février, précisent les médias.



Les deux matchs contre le Mali se joueront en Afrique du Sud.



Dans le groupe A de cette CAN des moins 20 ans, en plus du pays organisateur, la Zambie, il y a le Mali, Egypte et la Guinée.



Pour les besoins de sa préparation, Thabo Senong, l’entraîneur de la sélection sud-africaine des moins de 20 ans a publié une présélection de 29 footballeurs dont plusieurs évoluant dans le club local du SuperSport United.



Trois expatriés sont également attendus à ce stage, il s’agit des milieux de terrain Zama Rambuwane d’Ironi Nesher en Israel et de Luther Singh du Sporting Braga au Portugal.



Le 3-ème expatrié est Liam Jordan qui porte les couleurs du Sporting de Lisbonne (Portugal).



Joseph Koto, l’entraîneur des Juniors du Séngal a débuté ce lundi un stage au centre technique Jules Bocandé de Toubab Dialaw avec un groupe de 24 joueurs.



Les Juniors sénégalais joueront deux matchs amicaux vendredi 10 et dimanche 12 février contre le Kenya au stade Léopold Sédar Senghor.











SD/PON