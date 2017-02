Dakar, 2 fév (APS) – L’équipe sud-africaine des moins de 20 ans, un des adversaires de celle du Sénégal à la CAN de la catégorie prévue du 26 février au 12 mars en Zambie, a prévu trois matchs amicaux de préparation, annoncent des médias locaux.

Le premier match amical aura lieu le 12 février à Ndola contre la Zambie. Les deux autres se joueront contre l’équipe du Mali, les 16 et 19 février, précisent les mêmes sources.

Les deux rencontres amicales contre le Mali se joueront en Afrique du Sud où l’équipe des moins de 20 ans locale a débuté la seconde phase de son stage, jeudi dernier.

Pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans qui se jouera à Lusaka et à Ndola, le Sénégal, en plus de l’Afrique du Sud aura comme adversaire de groupe, le Cameroun et le Soudan.

La Zambie, le pays organisateur, est logé dans le groupe A, en compagnie du Mali, de l’Egypte et de la Guinée.

Pour les besoins de sa préparation, Thabo Senong, l’entraîneur de la sélection sud-africaine, a publié une présélection de 29 joueurs avec plusieurs joueurs évoluant dans le club local de SuperSport United.

Voici la présélection sud-africaine :

Gardiens de but : Sanele Tshabalala (Bidvest Wits), Darren Johnson (Ajax Cape Town), Mondli Mpoto (SuperSport

United)

Défenseurs : Sirgio Kammies (Ajax Cape Town), Malebogo Modise, Thendo Mukumela, Notha Ngcobo (Mamelodi Sundowns), Tercious Malepe (Orlando Pirates), Givemore Khupe (Bidvest Wits), Shane Saralina, Aghmat Ceres (Ajax Cape Town), Siyabonga Ngezana (Kaizer Chiefs), Katlego Mohamme (SuperSport United)

Milieux : Thabani Zuke (Golden Arrows), Sipho Mbule (Supersport United), Wiseman Meyiwa, Nkosingiphile Ngcobo (Kaizer Chiefs), Duncan Adonis (Cape Town City), Sibongakonke Mbatha (Bidvest Wits), Kobamelo Kodisang (Platinum Stars), Teboho Mokoena, Sydney Mtshweni (SuperSport United), Zama Rambuwane (Ironi Nesher, Israel), Luther Singh (Sporting Braga, Portugal)

Attaquants : Menzi Ndwandwe (AmaZulu), Itumeleng Shopane (Kaizer Chiefs), Luyanda Ntshangase (Maritzburg United), Khanyisa Mayo (SuperSport United), Liam Jordan (Sporting Lisbonne, Portugal).

