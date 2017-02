Dakar, 13 fév (APS) – La Zambie, pays hôte de la CAN des moins de 20 ans (26 février-12 mars), a battu dimanche (2-1), en match amical de préparation, celle de l’Afrique du Sud, adversaire des juniors sénégalais à cette compétition, rapporte le site de la Fédération sud-africaine de football.

Les Chipolopolos juniors ont ouvert le score dès la 28ème minute, un résultat normal au vu de la domination de l’équipe locale, qui a profité de sa maîtrise du terrain et des conditions climatiques désavantageuses pour les visiteurs.

L’équipe sud-africaine a supporté mal la "chaleur étouffante" en Zambie, selon le site Internet de l’instance dirigeante du football sud-africain.

"Si ce n’était pas la vigilance du gardien sud-africain (Sanele Tshabalala), le score aurait dû être plus lourd au vu de la domination zambienne tout au long de la première période", ajoute la même source.

Elle rapporte que le jeu s’est équilibré en seconde période, avec des changements apportés par l’entraîneur sud-africain Thabo Senong.

"Le danger a changé de camp, avec de fortes belles combinaisons de l’équipe sud-africaine", poursuit le site de la Fédération sud-africaine de football, soulignant que l’équipe zambienne a marqué le deuxième but, contre le cours du jeu.

Dix minutes plus tard, l’Afrique du Sud a réduit le score, avec un penalty.



Interrogé à la fin de la rencontre, l’entraîneur sud-africain a constaté que "la première période était particulièrement difficile pour [son] équipe qui, en plus de l’adversaire, faisait face la forte chaleur".

"Nous avons été meilleurs en seconde période, avec les changements apportés", a-t-il ajouté, soulignant que son équipe doit encore faire des progrès pour se mettre au niveau de ses adversaires à la CAN 2017 des moins de 20 ans.

En plus du Sénégal et de la Zambie, la poule B de cette compétition comprend le Cameroun et le Soudan.

La poule A est constituée de la Zambie, du Mali, de la Guinée et de l’Egypte.