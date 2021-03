Nouakchott, 1 er mars (APS) – L’équipe du Ghana des moins de 20 ans est le favori de la demi-finale devant l’opposer lundi à celle de la Gambie dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie organisée en Mauritanie, a soutenu son entraineur, Abdul Karim Zito.



"Vous imaginez que l’on puisse dire autre chose que nous sommes favoris de la compétition", a questionné l’entraîneur des Black Satellites.



"Oui, nous sommes là pour jouer le titre mais ce sera une partie difficile", a répondu le technicien ghanéen, indiquant que la Gambie aura une tâche différente de celle du match ayant opposé les deux équipes en phase de poule.



Il a rappelé que "ce ne sera plus la même chose que le match de poule que la Gambie a remporté", faisant référence au revers (1-2) de son équipe contre les Young Scorpions de Gambie en match de groupe.



"Oui, ce sera difficile mais nous sommes confiants même si la Gambie est une belle équipe et que son football a fait de grands pas en avant", a reconnu l’entraîneur ghanéen.



Du côté gambien, l’entraîneur Mattar Mboge croit dur aux chances de son équipe qui selon lui, a un avantage psychologique pour avoir joué en poule contre le Ghana.



"Ce sera difficile, mais nous avons une confiance qui monte en régime", a-t-il dit.



Dans l’autre demi-finale devant opposer la Tunisie à l’Ouganda, les deux entraîneurs, Maher Kanzéri et Morleye Ochama ont préféré se jeter des fleurs.



"Oui, ce sera une tâche difficile face à une équipe ougandaise tactiquement, techniquement et physiquement en place", a-t-il dit au sujet de l’Ouganda.



L’entraîneur de cette équipe indique que "la Tunisie est l’équipe la plus difficile à jouer avec des joueurs très techniques et tactiques".



"Ce sera difficile mais nous chercherons à trouver la solution pour continuer à grandir", a assuré le technicien ougandais.





