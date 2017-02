, 10 fév (APS) - Mamadou Diarra et Ibrahima Ndiaye, deux cadres de la sélection nationale des moins de 20 ans transférés respectivement en Turquie (Boluspor) et en Egypte (Wadi Degla), prendront part à la CAN de la catégorie, prévue du 26 février au 12 mars en Zambie, a annoncé le sélectionneur sénégalais.

"Ils nous rejoindront, c’est sûr", a déclaré Joseph Koto, vendredi, à Dakar, dans un entretien avec les journalistes, à l’issue du match amical remporté 2-0 par le Sénégal aux dépens du Kenya.

Les deux anciens joueurs du Jaraaf de Dakar (élite sénégalaise) ont largement contribué à la qualification des juniors à la phase finale de la CAN des moins de 20 ans.

Leur performance pendant les matchs éliminatoires contre la Tunisie et le Ghana leur ont valu de signer en faveur de clubs évoluant en D2 turque dans le cas de Diarra et au sein de l’élite égyptienne (Wadi Degla) en ce qui concerne Ibrahima Ndiaye.

L’attaquant du CNEPS de Thiès, Akhibou Ly, qui a séjourné en France pour des tests, sera aussi de retour ce samedi. Il est souvent utilisé comme doublure à la pointe de l’attaque de l’équipe nationale des moins de 20 ans.

Quant à Ousseynou Cavin Diagne, qui a raté le début du stage pour des tests à Udinese en Italie, il est déjà de retour et a intégré le groupe de performance.

L’équipe nationale de football des moins de 20 ans a débuté ce vendredi une série de trois matchs amicaux en direction de la CAN 2017 de la catégorie.

Le Sénégal jouera ainsi un deuxième match contre la sélection du Kenya, dimanche, avant de clôturer sa série de rencontres amicales par un match contre la Gambie.

La date de cette rencontre n’a pas été précisée.

