Dakar, 15 fév (APS) – Quatre footballeurs évoluant à l’étranger sont venus renforcer l’équipe du Cameroun des moins de 20 ans, un des adversaires de celle du Sénégal à la CAN de la catégorie (26 février au 12 mars) prévue à la Zambie, annonce un site spécialisé camerounais.





Il s’agit d’Eric Ayuk Mbu de Bethlehem Steel et l’arrière gauche de Seattle Sounders, Nouhou Tolo qui évoluent tous les deux aux Etats Unis d’Amérique, Tony Njiké, milieu de terrain des moins de 19 ans de Bordeaux (France) et Hervé Bodiong Andiolo du FC Paphos de Chypre, précise la même source.



"Les quatre professionnels complètent ainsi un groupe de Lions indomptables juniors en stage à Yaoundé", précise le document, soulignant que l’objectif est d’aller le plus loin possible selon le coach, Cyprien Ashu Bessong.



"On sait qu’on a une bonne équipe. On sait aussi qu’on a de bons jeunes joueurs. Mais on sait aussi que les autres équipes se préparent à gagner cette compétition également. Il va donc falloir être prudent parce que c’est un tournoi", a expliqué le technicien cité par la publication.



Le Sénégal qui démarre la CAN des moins de par un match contre le Soudan, jouera ensuite contre l’Afrique du Sud avant de clôturer ses matchs de poule par une rencontre contre le Cameroun.



Ces matchs de la poule B sont programmés à Ndola.



Dans la poule A, il y a la Zambie, pays hôte, le Mali, la Guinée et l’Egypte.



Les demi-finalistes représenteront l’Afrique à la Coupe du monde de la catégorie prévue en mai-juin en Corée du Sud.



