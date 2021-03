Nouakchott, 4 mars (APS) – L’équipe nationale cadette d’Afrique du Sud, adversaire de celle du Sénégal à la CAN de la catégorie, doit se rendre jeudi avec un groupe de 21 joueurs au Maroc, hôte de la compétition prévue du 13 au 31 mars, a appris l’APS de la Fédération sud-africaine de football.



Les U17 sud-africains vont notamment poursuivre leur préparation après avoir été regroupement au centre d’entrainement technique de la Fédration sud-africaine de football basé à Johanesburg, indique le site de la Fédération.



Le groupe C jouera à Casablanca, la capitale économique marocaine. En plus du Sénégal, y figurent les équipes du Mali et du Cameroun.



‘’Ce sera un tournoi de très haut niveau mais nous sommes très confiants’’, a déclaré l’entraîneur Vela Khumalo en soulignant qu’il mettra en avant le style de jeu sud-africain.



‘’C’est dommage que ce tournoi ne soit pas qualificatif à la Coupe du monde U17’’, a-t-il ajouté assurant, toutefois, que ses joueurs reviendront de ce tournoi avec plein d’expérience du football international.



Pour cause de pandémie, la Fifa a décidé d’annuler les phases finales des Coupes du monde des petites catégories aussi bien en football féminin que masculin.



Le technicien sud-africain avait débuté sa préparation le 26 février dernier avec un groupe de 26 joueurs et en plus des tests physiques et médicaux, le groupe a été réduit à 21 joueurs devant prendre part à la compétition.



