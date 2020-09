Dakar, 10 sept (APS) – La Confédération africaine de football (CAF) a décidé jeudi de procéder à la disqualification systématique de toute équipe présentant un joueur non éligible en phase finale de la CAN U17, a appris l’APS.



‘’Un amendement au règlement des tests IRM (imagerie par résonnance magnétique) a été approuvé afin de disqualifier toute équipe présentant un joueur non-éligible’’, a notamment indiqué l’instance dirigeante du football africain dans le communiqué ayant sanctionné la réunion de son Comité exécutif de ce jour.



Des suspicions sur l’identité et l’âge de certains joueurs et de nombreuses accusations de fraude avaient rythmé l’édition 2019 de la CAN U17 organisée en Tanzanie.



Le point d’orgue de cette affaire a été la disqualification de la Guinée et son élimination de la liste des quatre équipes africaines appelées à l’époque à participer à la Coupe du monde de la catégorie.



Cela a été l’aboutissement d’un différend administratif avec le Sénégal défait pourtant par l’équipe guinéenne (2-1) en match de poule. La Fédération sénégalaise de football qui avait porté une réserve contre des joueurs guinéens pour fraude sur l’âge avait obtenu gain de cause.



Résultats : l’équipe cadette du Sénégal avait pris la place de la Guinée, accompagnant par la suite, le Cameroun (champion en 2019 de la CAN u17), l’Angola et le Nigeria.



Nouveau report du calendrier des compétitions interclubs



La prochaine phase finales de la CAN U17 aura lieu du 13 au 31 mars prochain, selon la CAF.



L’instance dirigeante du football africain a par ailleurs statué sur le calendrier des demi-finales des compétitions interclubs. Elle ainsi décidé de reporter une fois encore les dates d’organisation au regard des ‘’dernières évolutions sanitaires sur la situation du trafic aérien au Maroc et sur recommandation de la Commission Interclubs de la CAF’’, rapporte le communiqué.



S’agissant de la Ligue des champions, les demi-finales aller auront lieu les 17 et 18 octobre et le retour les 23 et 24 octobre. La finale a été programmée au 6 novembre et si ce sont les deux équipes du Maroc qui jouent la finale, elle aura lieu au Maroc, si ce sont les deux égyptiens, la finale aura lieu au Caire.



‘’Si c’est une finale opposant une équipe marocaine à une égyptienne, un tirage au sort aura lieu pour désigner la ville hôte’’, a expliqué le président de la CAF, Ahmad Ahmad dans la foulée de la réunion du comité exécutif de l’instance.



Les demi-finales de la LDC africaine opposeront d’une part Raja Casablanca au Zamalek du Caire et Al Ahly du Caire au WAC de Casablanca. Sur la coupe de la CAF, les compétitions auront lieu au Maroc et les demi-finales sont prévues les 19 et 20 octobre et la finale le 25 octobre.



En Coupe de la CAF, les demi-finales opposeront le Horoya AC au Pyramids d’Egypte et le Hassania Agadir à la RS Berkane.





