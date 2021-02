Nouakchott, 19 fév (APS) - Les 12 pays devant prendre part à la Coupe d’Afrique des nations U17 prévue du 13 au 31 mars au Maroc sont désormais connus avec les qualifications du Cameroun et du Congo, a appris l’APS.

Selon un courrier de la Confédération africaine de football envoyé aux pays membres de la zone UNIFFAC (Union des fédérations de football de l’Afrique centrale), il a été décidé que le Cameroun et la République du Congo représenteront la région lors de la CAN du mois prochain au Maroc.

Ces deux pays sont champion et vice-champion de la zone du tournoi de qualification de la CAN 2019.



Les raisons avancées pour faire ce choix sont ’’l’absence d’un pays hôte ayant soumis une lettre de garantie du gouvernement pour organiser le tournoi, l’absence d’une machine IRM dans la plupart des pays de la zone, des restrictions de la pandémie de la Covid-19, le temps restreint pour trouver un pays hôte après le désistement des pays initialement proposés (Guinée Equatoriale, Gabon et Cameroun’’.

Outre le pays hôte, le Maroc et les deux représentants de l’Afrique centrale que sont le Cameroun et le Congo, on trouve l’Algérie pour la zone nord, le Nigeria et la Côte d’Ivoire pour la zone ouest B de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA), la Tanzanie et l’Ouganda pour la zone CECAFA (Afrique de l’est).

Le tirage au sort de la CAN U17 2021 aura lieu ce mercredi au Maroc avec le Cameroun détenteur du trophée joué en Tanzanie en mars 2019.

SD/OID