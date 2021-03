Dakar, 9 mars (APS) - Cinq à six joueurs de l’équipe des moins de 20 ans de la Gambie peuvent valablement intégrer les Scorpions engagés dans les éliminatoires de la CAN 2022, affirme le sélectionneur de l’équipe des U20 gambiens, Mattar Mbodge.



"Je suis très fier de ces jeunes footballeurs, ils m’ont agréablement surpris aussi bien lors du tournoi de qualification à la CAN U20 que lors de la compétition", a-t-il dit, avant de signaler que plusieurs d’entre eux sont dans la ligne de mire de grosses écuries.



Il indique que le sélectionneur de l’équipe A, Tom Sainfliet, a suivi leur évolution et connaît bien leurs qualités. Le jeune technicien estime que plusieurs d’entre eux pourraient aspirer à intégrer l’équipa nationale A.



Championne de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA), la Gambie a terminé à la 3-ème place de la CAN U20 clôturée samedi à Nouakchott, avec la victoire (2-0) et le sacre du Ghana aux dépens de l’Ouganda.



S’il estime que plusieurs joueurs de son équipe ont le niveau pour jouer avec les Scorpions, Mattar Mbodge invite toutefois "à laisser au sélectionneur des A le soin de travailler avec les joueurs de son choix et aussi le groupe qu’il a déjà sous la main".



Il considère que ce groupe "est de grande qualité et a réussi de bons résultats". "Nous avons un bon groupe de performance qui est en train de réaliser de bonnes choses lors de ces éliminatoires", s’est-il réjoui.



Mbodge souligne que l’actuel groupe de performance des Scorpions est constitué surtout de jeunes footballeurs.



A deux journées de la fin des éliminatoires de la CAN 2022 prévue au Cameroun, la Gambie et le Gabon occupent la première place du groupe D avec 7 points devant respectivement la RD Congo (6 points +1) et l’Angola (1 point -4).



La Gambie jouera pour la 5-ème journée contre la RDC à Kinshasa avant de recevoir l’Angola pour la 6-ème et dernière journée. Ces matchs programmés entre le 22 et le 30 mars 2021.



La Gambie est la seule des neuf équipes de la zone A de l’UFOA à n’avoir jamais pris part à une phase finale de Coupe d’Afrique des nations seniors.