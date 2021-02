Nouakchott, 22 fév (APS) - A une journée de la fin de la phase des poules de la CAN des U20 (14 février-6 mars), le Cameroun, l’Ouganda, le Burkina Faso, la République Centrafricaine et la Tunisie ont obtenu les tickets pour les quarts de finale prévus à partir de jeudi.





Après les qualifications du Cameroun et de l’Ouganda, samedi, la poule B a livré son verdict, dimanche.



Le Burkina Faso s’est qualifié en dominant ce groupe. Pour son dernier match, il a battu la Namibie, 1-0.



Avec deux victoires et un match nul, les Etalons de moins de 20 ans se sont qualifiés en même temps que la République Centrafricaine, qui a créé la surprise en dominant la Tunisie, 2-1, dimanche.



Malgré sa défaite, l’équipe tunisienne, avec 4 points, s’est également qualifiée, malgré la troisième place qu’elle occupe.

Il reste trois places à prendre pour les quarts de finale de la compétition qui se joue en Mauritanie.



Les qualifiés seront connus après les deux derniers matchs du groupe C, Ghana-Gambie et Maroc-Tanzanie, prévus ce lundi à Nouakchott et Nouadhibou.



Les tickets de qualification iront aux trois meilleures équipes de cette poule que domine le Ghana avec 4 points (+4).



Suivent ensuite le Maroc, avec 4 points (+1), la Gambie (avec 1 point - 1) et la Tanzanie (1 point - 4).