Nouakchott, 5 mars (APS) – L’équipe du Ghana va se concentrer sur sa finale contre l’Ouganda à la CAN U20 et oublier son passé de grand nom du football africain afin de se donner toutes les chances de victoire, a assuré son entraîneur, Abdul Karim Zito.

Il souligne que le football ougandais a fait de tels progrès qu’il mérite le plus grand respect.

‘’Personne n’aurait cru possible cette large victoire (4-1) de l’Ouganda aux dépens de la Tunisie en demi-finale’’, a rappelé le technicien ghanéen parlant de l’équipe U20 de l’Ouganda.



Pour lui, l’équipe du Ghana U20 victorieuse de trois phases finales de la Coupe d’Afrique juniors en 1993, 1999 et 2009, fait partie du passé, aloers qu’il faut se concentrer sur la présente édition pour écrire sa propre histoire.

Interpellé sur la finale victorieuse de la CAN senior en 1978, Zito dit s’en réjouir, tout en préférant se focaliser sur le présent, la finale de ce samedi à Nouakchott.

‘’Dans un passé récent, tout le monde aurait dit que le Ghana gagnerait contre l’Ouganda en football mais ce ne sera pas sur le papier tout se fera sur le terrain’’, a dit le technicien ghanéen.

Il estime que l’Ouganda fait partie de ces footballs qui émergent sur le continent, à l’instar de la Gambie et de la République Centrafricaine.

Du côté de l’Ouganda, le coach Morley Ochama parle de la finale comme ‘’d’un match difficile contre une équipe solide et en place tactiquement, et qui plus est, est très expérimentée’’.

‘’Mais nous sommes prêts à jouer et sur cette rencontre, nous n’avons rien à perdre et nous avons seulement besoin de bien jouer, celui qui joue bien gagnera’’, a-t-il dit, ajoutant que l’Ouganda doit avoir beaucoup de discipline tactique.

‘’Nous savons à quel point ils sont forts physiquement et au point dans la gestion du ballon. Si nous arrivons à bien lire la stratégie de l’adversaire en réussissant à le contrer, je sais que nous réussirons’’, a-t-il rappelé.

‘’En attendant l’issue de la finale, je suis fier d’avoir deux joueurs appelés dans l’équipe nationale senior et j’espère que nous pourrons avoir plus de joueurs à l’avenir’’, a-t-il par ailleurs ajouté à propos de la finale de la compétition prévue ce samedi à partir de 20h, à Nouakchott.