Nouakchott, 23 fév (APS) - Le gardien de but de l’équipe nationale de Tunisie des moins de 20 ans, Elias Imed Damergy, sociétaire du Stade Rennais (élite française), se dit fier de la trajectoire des gardiens de but sénégalais Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre) et Alfred Gomis, des modèles de réussite "au plus haut niveau".

"Je me suis entraîné avec les deux, et je peux vous assurer que c’est du très haut niveau, rien ne leur a été donné, mais ils méritent cette place", a expliqué le Tunisien, quatrième dans la hiérarchie des portiers à Rennes.

"Ce sont deux superbes gardiens qui sont des acharnés dans

le travail, ce sont de grands bosseurs et nous sommes obligés de les copier", a indiqué le jeune gardien de but, titularisé lors des matchs de l’équipe U20 de la Tunisie à la CAN de la catégorie en Mauritanie (14 février au 6 mars).

Il considère les deux gardiens sénégalais comme "des modèles". "On va travailler et suivre leurs pas parce qu’ils ont démontré qu’en travaillant, on peut atteindre le très haut niveau", a ajouté le portier tunisien, qui joue souvent avec la réserve rennaise.

En plus de leurs qualités professionnelles, les gardiens sénégalais sont de "belles personnes, des gens très accessibles, très humains".

"Il ne se prennent pas la tête, ce sont de grands professionnels, mais aussi de très belles personnes qui ne se prennent pas pour des stars et dont le succès n’est pas monté à la tête", a souligné Elias Imed Damergy,.

Ancien gardien de Rennes, Mendy a été transféré à Chelsea en septembre dernier. Il a été remplacé à Rennes par son coéquipier en équipe nationale, Alfred Gomis, arrivé en provenance de Dijon (élite française).

Parlant de la CAN U20 qui se déroule actuellement en Mauritanien, le Tunisien estime qu’il faut prendre les matchs les uns après les autres.

"Je suis très heureux d’être dans ce groupe, et l’objectif est d’aller le plus loin possible", a-t-il déclaré. Il assure avoir de toute façon décidé de s’inscrire dans la durée avec le football tunisien.

"C’est une grande fierté d’être sélectionné, et j’ai déjà été appelé avec les A lors des éliminatoires de la CAN en novembre dernier", a-t-il dit, espérant être des prochains regroupements des Aigles de Carthage.