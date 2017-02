Dakar, 17 fév (APS) – L’équipe sud-africaine des moins de 20 ans, battue 1-2 jeudi par celle du Mali en match de préparation à la CAN de la catégorie, s’appuiera sur cette rencontre "pour faire ses derniers réglages avant le début de la compétition", a déclaré son entraîneur, Thebo Senong.

Le technicien, dont les propos sont rapportés par le site officiel de la Fédération sud-africaine de football (SAFA), s’exprimait à l’issue de cette rencontre jouée à huis clos au Peter Mokaba stadium de Polokwane.

ll a expliqué que la rencontre contre le Mali devrait lui permettre de régler certaines difficultés rencontrées par son groupe qui doit selon lui être plus "décisif dans les deux surfaces de jeu".

"Ce sera un excellent test sur plan mental et physique’’, a commenté le sélectionneur de l’équipe sud-africaine des moins 20 ans, qui jouera un deuxième et dernier match-test contre le Mali, ce dimanche.

En plus du Sénégal et de l’Afrique du Sud, le groupe B est composé du Soudan et du Cameroun.

Dans le groupe A, en plus de la Zambie, pays hôte, il y a la Guinée, le Mali et l’Egypte.

Les quatre demi-finalistes du tournoi (26 février au 12 mars) se qualifieront pour l’édition 2017 de la Coupe du monde de la catégorie prévue en mai-juin en Corée du Sud.

