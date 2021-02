Nouakchott, 26 fév (APS) – Les équipes de la Gambie victorieuse de la République Centrafricaine (3-0) et celle de la Tunisie qui a battu le Maroc aux tirs au but (4-1) ont validé ce vendredi leur qualification en demi-finales de la CAN U20.

Face à la RCA, la Gambie n’a pas connu de véritable problème

ouvrant le score dès la 4-ème minute de jeu.

A la fin du temps réglementaire, les Gambiens menaient par 3-0 et auraient pu marquer beaucoup plus de but au vu des nombreuses occasions qu’ils se sont procurées.

Dans le derby du nord entre le Maroc et la Tunisie, il y a eu un match fermé où les occasions de buts pouvaient sur les doigts d’une main.

A la fin du temps réglementaire et des prolongations les deux équipes étaient à égalité 0-0 et la Tunisie est sortie largement victorieuse aux tirs au but 4-1.

En demi-finales prévues ce lundi à Nouakchott, la Gambie va

retrouver le Ghana tandis que la Tunisie aura comme adversaire l’Ouganda.

SD