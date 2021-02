Nouakchott, 22 fév (APS) – L’équipe de la Gambie en ballottage défavorable pour la qualification au second tour après un début de tournoi difficile (une défaite et un nul), a déjoué les pronostics en battant le Ghana 2-1 ce lundi lors de l’ultime journée dans sa poule pour obtenir sa qualification en quarts de finale.







Le match contre le Ghana, leader du groupe à l’issue des deux premières journées, a pourtant mal commencé pour les Scorpions U20 qui ont encaissé le premier but avant de renverser le Ghana.



Le Ghana 3-ème du groupe après cette défaite, est finalement qualifié lui aussi au second tour grâce à son meilleur bilan (4 points) comparé à la Mauritanie (3 points).



Dans cette poule C, c’est le Maroc victorieux de la Tanzanie

3-0 ce lundi qui a pris la première avec 7 points (deux victoires et un nul) suivi de la Gambie (4 points) et du Ghana (4 points).



Le pays hôte, la Mauritanie qui espérait se qualifier au titre des meilleurs troisièmes du tournoi, est devancée par le Ghana, éliminée du tournoi qu’elle abrite depuis le 14 février dernier.



Voici les tableaux des quarts de finale qui débutent ce jeudi



Jeudi 25 février : Cameroun-Ghana et République Centrafricaine-Gambie



Vendredi 26 février : Maroc-Tunisie et Burkina Faso-Ouganda



SD