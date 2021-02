Nouakchott, 21 fév (APS) – Battue à deux reprises dans son groupe sur les trois matchs du premier tour, l’équipe U20 de la Mauritanie doit attendre la fin de la phase aller pour espérer se qualifier grâce à une place de meilleur troisième à la CAN de la catégorie qu’elle abrite depuis le 14 février dernier.







Dominée (0-1) d’entrée par l’équipe du Cameroun qui a réussi

un carton plein au premier tour (trois victoires en trois matchs), l’équipe hôte s’est sabordée samedi contre l’Ouganda, après avoir ouvert le score (1-2).



Une défaite pas encore rédhibitoire mais qui l’oblige à attendre la fin de la phase de groupes.



En plus des deux meilleures équipes de chacune des trois poules,

les deux meilleurs troisièmes rejoindront le top 8 de la CAN U20 ouverte depuis cette édition à 12 équipes.



Dans le groupe A, c’est le Cameroun qui a gagné ses trois matchs et l’Ouganda arrivé deuxième qui ont validé leur ticket.



Ce dimanche, le groupe B va jouer sa 3-ème journée avec Burkina Faso-Namibie et Tunisie-République Centrafricaine.



Ce groupe est dominé par les Etalons U20 avec 4 points (+2) suivis de la Tunisie à égalité. Les deux équipes de la Namibie et de la RCA comptent chacune un point et doivent gagner impérativement pour espérer être présentes en quarts de finale.



Un cas de figure identique à celui de la Gambie et de la Tanzanie dans le groupe C, où ces deux équipes n’ont qu’un seul point au compteur.







En tête de cette poule, il y le Ghana 4 points (+4) et le Maroc 4 points (+1) qui peuvent se contenter d’un nul pour leur qualification.