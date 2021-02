Nouakchott, 17 fév (APS) - L’équipe du Cameroun est la première à s’être qualifiée pour les quarts de finale de la CAN U20, après avoir remporté mercredi sa deuxième rencontre de la compétition, contre l’Ouganda, 1-0.

Comme lors de la première journée de cette compétition qui se joue depuis dimanche à Nouakchott, les Lions Indomptables des moins de 20 ans ont gagné par la plus petite des victoires.

Dans le même stade olympique de Nouakchott, la Mauritanie, dos au mur après sa défaite à l’ouverture de la CAN, a relancé sa participation en battant le Mozambique, 2-0. Les deux buts ont été marqués en première période.

Avec ce succès, le pays hôte de la compétition se remet en selle en prenant la deuxième place de la poule A. Il a le même nombre de points que l’Ouganda (3 points + 1).

Le vainqueur du match prévu samedi entre Mauritaniens et Ougandais sera la deuxième équipe à se qualifier pour les quarts de finale.

Pour atteindre le deuxième tour de la CAN U20, soit les quarts de finale, il faut être parmi les deux premiers de sa poule ou prendre l’une des deux meilleures places parmi les équipes arrivées troisième dans chaque poule.

Après des matchs nuls de la poule B - entre le Burkina Faso et la Tunisie (0-0), la Namibie et la République Centrafricaine (1-1) -, les équipes joueront la deuxième journée jeudi, avec les affiches Tunisie-Namibie et République Centrafricaine-Burkina Faso.