Nouakchott, 25 fév (APS) – Le Ghana a éliminé, jeudi, aux tirs au but (4-2) Cameroun, unique équipe victorieuse de ses trois matchs de poule dans cette CAN U20 abritée par la Mauritanie.



Il a fallu attendre les prolongations pour voir les deux équipes complètement se lâcher. L’enjeu ayant pris le dessus sur le jeu au cours du temps règlementaire.



A l’ouverture du score par Kevin-Prince Milla sur un corner d’Etienne Eto’o Pineda, a répondu après l’engagement Franck Boateng pour l’égalisation.



Aux tirs au but, le Ghana a réussi un 4 sur 4 alors que les troisième et 4-ème tireur du Cameroun ont raté leurs tentatives.



Le Ghana a été à la peine durant les phases de groupe dans cette compétition continentale (une victoire, un nul et une défaite).





SD/AKS