Dakar, 30 déc (APS) – Les 12 pays devant prendre part à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U20 sont désormais connus, au terme du tournoi de qualification joué par l’Union des fédérations nord-africaines de football (UNAF).



Pour l’édition 2021 qui aura lieu en mars prochain en Mauritanie, les finalistes de l’édition précédente, le Mali et le Sénégal seront absents.



La zone ouest A sera représentée par la Gambie, vainqueur du tournoi de qualification joué à Thiès du 20 au 29 novembre, et la Mauritanie, le pays organisateur.



Le Ghana et le Burkina Faso vont prendre part à la compétition pour le compte de la zone ouest B, le Mozambique et la Namibie pour la zone COSAFA (Conseil des fédérations de l’Afrique australe).



La CECAFA (les pays de l’Afrique orientale) sera représentée par l’Ouganda et la Tanzanie, l’UNIFFAC (l’Afrique centrale) par la République Centrafricaine (RCA) et le Cameroun. Pour la zone nord, il y aura le Maroc et la Tunisie.



Pour la première fois depuis trois éditions, le Sénégal ne participera pas à la phase finale de la CAN U20.



