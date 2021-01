Dakar, 19 jan (APS) - Les équipes de la Guinée et de la Zambie ont remporté leur premier match du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) contre la Namibie et la Tanzanie, 3-0 et 2-0, mardi, à Limbé (Cameroun).

C’est la poule la plus prolifique en termes de buts depuis le début de la sixième édition du CHAN. Beaucoup de matchs se sont terminées par un score étriqué (1-0).



A Limbé, l’attaquant du Syli local, Yakhouba Gnagna Barry, a pris la première place au classement des buteurs en signant un doublé contre les "Brave Warriors" de la Namibie.



L’attaquant du Wakriya (élite guinéenne) a ouvert le score à la 13e minute. Il a marqué le dernier but de la partie à la 86e minute.



Morlaye Sylla est l’auteur du deuxième but obtenu par l’équipe guinéenne durant le temps additionnel de la première période.



Dans le duel est-africain de la même poule, la Zambie a battu la Tanzanie, 2-0.



Le CHAN, réservé aux joueurs évoluant dans leur pays, a démarré samedi. Le même jour, dans la poule A, le Cameroun a battu le Zimbabwe, 1-0, le Mali a dominé le Burkina Faso, avec le même score.



Dans la poule B, la Libye et le Niger ont fait match nul, 0-0. La RD Congo a battu le Congo, 1-0.



Le Maroc, dans la poule C, a battu le Togo, 1-0, le Rwanda et l’Ouganda faisant match nul, 0-0.