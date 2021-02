Dakar, 2 fév (APS) – Le Syli national de Guinée doit répondre présent au combat physique des Aigles du Mali lors de la demi-finale du CHAN prévue ce mercredi, a analysé, l’ancien arrière droit guinéen Abdoul Karim Bangoura connu à travers ses initiales AKB.







’’Le Mali est une équipe très athlétique, la Guinée doit être à même de répondre au combat physique et si on le réussit, on peut espérer’’

gagner la partie, a expliqué à l’APS, l’ancien joueur du SC Bastia (France) qui a pris part à deux phases finales de Coupe d’Afrique des Nations avec le Syli.



Entre le Mali et la Guinée, ce sera ’’une opposition de styles’’, a ajouté l’ancien arrière droit qui a joué les CAN 1994 et 1998. Il espère que le Syli local a bien récupéré de son match contre le Rwanda en quart de finale (1-0).



AKB rappelle que la Guinée a joué un jour après le Mali et en infériorité numérique et que la récupération est importante à ce niveau de la compétition



’’Mais si on arrive à se mettre à niveau physiquement, on peut espérer aller au bout’’, a-t-il par ailleurs ajouté, estimant que cette

équipe de la Guinée se doit d’être ambitieuse pour ce Championnat d’Afrique des nations.



’’Cela veut dire penser d’abord à gagner cette demi-finale’’, a-t-il dit soulignant qu’après, tout devient possible.



AKB, chef du département formation et du développement à la Fédération guinéenne de football souligne toutefois que tout n’a pas été un fleuve tranquille dans le parcours de la Guinée lors de ce CHAN 2020.



’’Notre match référence reste celui contre la Namibie. Après, nous avons connu des moments difficiles lors des autres sorties. Mais l’équipe est restée en place en respectant son schéma de jeu’’, s’est-il réjoui.



