Dakar, 28 jan (APS) - Les équipes du Mali et de la Guinée qui ont terminé en tête de leur groupe lors de la phase des poules du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020 qui se joue actuellement au Cameroun, seront les deux seules équipes ouest-africaines présentes au prochain tour de cette compétition réservée aux joueurs locaux.



Les Aigles locaux ont gagné deux de leurs matchs de poules contre le Burkina Faso et contre le Zimbabwe sur la même marque de 1-0, avant de contraindre les Lions Indomptables, l’équipe hôte, à un partage des points.

L’équipe malienne, adversaire du Congo samedi pour les quarts de finale, sera très attendue pour la suite de la compétition après un premier tour bien maîtrisé.

Le Syli local également peut être crédité d’une bonne phase de poules en terminant en tête du groupe D, à la faveur d’une large victoire contre la Namibie (3-0), en plus d’un nul contre la Zambie (1-1) et la Tanzanie (2-2).

Contre les Taif Stars, mercredi, les Guinéens ont fait preuve d’une grande force mentale leur ayant permis de revenir au score alors qu’ils étaient menés et éliminés à ce moment de la rencontre.

S’ils ont ouvert la marque, les joueurs guinéens ont souffert de la montée en puissance des Tanzaniens ont égalisé rapidement avant de prendre l’avantage.

Le Syli local a finalement réussi à recoller au score, (2-2), un résultat synonyme de qualification pour les quarts de finale qui débutent ce samedi avec les matchs devant opposer le Mali au Congo à Yaoundé et la RD Congo au pays organisateur à Douala.

Dimanche, le Maroc fera face à la Zambie à Douala au stade de la réunification, tandis que la Guinée et le Rwanda s’affronteront au stade de Limbé.

D’autres équipes ouest-africaines, le Burkina Faso, le Togo et le Niger ont été éliminés dès le premier tour.

Les équipes représentant l’Afrique australe (Namibie et Ouganda) et la partie orientale du continent, à savoir la Tanzanie et l’Ouganda, n’ont de leur côté pas pesé lourd à l’occasion de cette compétition qui se déroule au Cameroun.

Le vainqueur du CHAN 2014, la Libye, qui fait partie de la zone UNAF (Union nord-africaine de football), a pour sa part a raté sa compétition.

