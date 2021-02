Dakar, 31 jan (APS) – Les demi-finales du Championnat d’Afrique des nations 2020 auront lieu mercredi et opposeront d’une part le Mali à la Guinée dans un derby ouest-africain et d’autre part le pays organisateur, le Cameroun au Maroc, tenant du titre.

Samedi, les deux équipes du Mali et du Cameroun s’étaient qualifiées respectivement aux dépens du Congo aux tirs au but (5-4) et contre la RD Congo 2-1.

A la fin du temps réglementaire et des prolongations, les

deux équipes malienne et congolaise étaient à égalité 0-0.

Ce dimanche, le Maroc, champion en titre, n’a pas mis beaucoup de temps pour se défaire de la Zambie 3-1 contrairement à la Guinée qui a puisé dans ses ressources pour sortir une vaillante équipe du Rwanda 1-0.

SD