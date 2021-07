Dakar, 5 juil (APS) – Le Comité d’organisation de l’édition 2021 de la COSAFA Cup, que le Sénégal disputera en tant que pays invité, a été obligé de changer de formule en raison du retrait des Comores et de Madagascar, a appris l’APS de source proche de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

‘’En raison du retrait des Comores et de Madagascar, la poule C vient d’être supprimée. Un tirage a été fait pour reverser les deux équipes restantes dans les poules A et B’’, a expliqué le délégué fédéral Samsidine Diatta.

La poule A regroupe désormais l’Afrique du Sud (pays organisateur), le Botswana, l’Eswatini, la Zambie et le Lesotho, a précisé M. Diatta. Il ajoute que la poule B comprend quant à elle le Sénégal, le Malawi, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe.

‘’Les deux premiers de chaque poule joueront les demi-finales’’, a précisé le Manager général du Dakar université club (DUC).