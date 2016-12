Dakar, 26 déc (APS) – Le milieu de terrain sénégalais d’Angers (élite française), Cheikh Ndoye est cité par les médias spécialisés parmi les joueurs pouvant faire l’objet d’un transfert lors du marché hivernal des transferts qui s’ouvre ce 1erjanvier, en France.





Agé de 30 ans, le natif de Rufisque qui a passé l’essentiel de sa carrière dans les divisions inférieures du football français en National (division 3) avec Epinal puis Créteil qu’il a aidé à faire monter en ligue 2 française en 2012-2013, a franchi un grand palier dès sa première saison en ligue 1 française en

2015-2016.



Artisan du bon maintien la saison dernière d’Angers en ligue 1 française, l’ancien joueur de Yakaar de Rufisque était déjà très courtisé par des écuries françaises plus huppées mais aussi en Angleterre.



Malgré tout, celui qui avait reçu le brassard de capitaine dès son arrivée en 2015, a préféré rester. Mais à six mois de la fin de son contrat prévu en fin juin, il peut quitter Angers qui connaît un début de saison difficile.



Avec deux buts marqués et des performances maintenues au haut niveau, Cheikh Ndoye, qui

devrait être présent à la CAN 2017, est toujours l’objet d’une cour assidue.



Et il serait difficile pour Angers de retenir davantage son capitaine qui arrivera libre de tout engagement en juin mais qui, dès ce mois de janvier, est libre de

signer dans le club de son choix.



Même sa très probable participation à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) ne doit pas refréner l’ardeur des clubs. Papiss Demba Cissé et Moussa Sow ayant réussi, malgré la CAN 2012, à changer d’horizon à l’époque.



Cissé avait signé en faveur de Newcastle (élite anglaise) tandis que Sow a quitté Lille et la France après son titre de meilleur buteur pour Fenerbahçe (Turquie).



Le marché hivernal des transferts ouvert le 1er janvier sera clôturé à la fin du même mois en Europe principalement.



SD/PON