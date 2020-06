Dakar, 14 juin (APS) – Le Camerounais Christian Bassogog, meilleur joueur de la CAN 2017, est pour le report de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en janvier prochain dans son pays pour assurer toutes ’’les conditions de réussite’’.



‘’Je pense qu’il est important de mettre en avant la santé des joueurs et des spectateurs et si la CAF et le Cameroun peuvent tomber d’accord pour reporter la compétition ce serait bien pour tout le monde’’, a indiqué dans un entretien avec des médias africains, l’attaquant camerounais.



En reportant la CAN, on donne la possibilité d’organiser une bien meilleure compétition, a estimé l’attaquant camerounais qui évolue à Henan Jianye en Chine où le coronavirus s’est déclaré pour la première fois en décembre dernier.



Plusieurs voix dont celles des anciennes gloires du football africain, le Sénégalais El Hadj Diouf et le Camerounais, Samuel Eto’o avaient évoqué par voie médiatique l’idée d’un nouveau report de cette compétition à cause de la pandémie du coronavirus.



Si la CAN 2021 est fixée en janvier prochain, il reste que seules deux journées d’éliminatoires ont déjà été jouées en novembre dernier.



A la CAF, on informe être en contact avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les experts médicaux de l’instance dirigeante du football africain avant de se prononcer.



En attendant, la CAF a programmé les demi-finales de ses compétitions Interclubs en septembre prochain au moment où la plupart des grands championnats européens à savoir l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont recommencé à rejouer après des

suspensions ayant duré des mois.







