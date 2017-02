Dakar, 9fév (APS) –L’Egypte, finaliste de la CAN 2017 (1-2), est la première Nation africaine dans le classement FIFA du mois de février, fortement influencé par la 31-ème édition de la compétition phare du continent.

Les Pharaons d’Egypte, devenus première sélection africaine, ont fait un bond de 12 places sur le plan mondial intégrant ainsi le top 25.

S’ils supplantent à la première place les Lions du Sénégal devenus deuxièmes, les protégés d’Aliou Cissé, tombés en quart de finale (0-0 et 4TAB5) face aux champions d’Afrique, les Lions Indomptables du Cameroun, montent toutefois de deux rangs sur le plan mondial.

Les Lions, qui étaient 33-ème dans le monde, gagnent deux places.

Les Lions Indomptables, eux, font un grand bond en avant puisqu’ils progressent de 29 rangs sur le plan mondial pour arriver à deux places derrière le Sénégal.

Vainqueur de la CAN 2017, le Cameroun qui a joué six matchs, a totalisé le plus grand nombre de points obtenus (+244) selon la FIFA.

Le Burkina Faso, 3-ème au Gabon, a gagné 15 places, le Ghana 9 places.

La RD Congo, quart de finaliste, a gagné 12 rangs, le Maroc plus 9 pour ne citer que ces quelques exemples de ce nouveau classement FIFA toujours dominé par le trio composé de l’Argentine, du Brésil et de l’Allemagne.

En Afrique, le quinté de tête se présente ainsi : 1-ère Egypte, 2-ème Sénégal, 3-ème Cameroun, 4-ème Tunisie et 5-ème RD Congo.

Pour faire le classement, la FIFA prend en compte les matchs disputés sur les quatre dernières années, mais les dernières rencontres jouées pèsent plus lourd puisqu’étant affectées de coefficients plus importants.a

Sont aussi pris en compte les matchs amicaux mais aussi officiels seniors. A ce propos, les points sont attribués en fonction de la valeur de l’adversaire, de la compétition et du match.