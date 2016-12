Dakar, 22 déc (APS) - Le Sénégal conserve la première place africaine du nouveau classement FIFA du mois de décembre 2016 publié jeudi, devant la Côte d’ivoire et la Tunisie.

Avec 755 points, le Sénégal reste la première nation africaine de football comme en novembre dernier.



Mais à l’échelle mondiale, les Lions sont classés à la 33e place, selon les résultats du classement de décembre de la FIFA, toujours dominé par l’Argentine avec 1 634 points.

L’équipe nationale argentine est suivie de celle du Brésil (1 544 points), qui coiffe l’Allemagne à la faveur notamment de ses bons résultats en éliminatoires du Mondial 2018.

Les adversaires du Sénégal à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017, la Tunisie, l’Algérie et le Zimbabwe, sont respectivement classés 35-ème, 38-ème et 102-ème.

En terme de places gagnées depuis décembre 2015, la Guinée-Bissau (68e, plus 78) et Curaçao (75e, plus 76) sont à ranger parmi les plus belles satisfactions.

Les Djurtus ont connu une année 2015 particulièrement riche avec notamment une première participation à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF.

Pour sa part, l’île des petites Antilles a décroché plusieurs résultats éminemment positifs dans la course à la Coupe caribéenne des nations et à la Gold Cup de la CONCACAF 2017.