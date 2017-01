Dakar, 12 jan (APS) - L’équipe nationale de football du Sénégal demeure la première nation africaine au classement FIFA publié jeudi, une position qu’elle occupait déjà en novembre dernier.

Les Lions occupent toujours la 33-ème place mondiale, suivis des Eléphants de Côte d’Ivoire (34-ème), des Pharaons d’Egypte (35-ème) et des Aigles de Carthage de Tunisie (36-ème).

La Tunisie jouera dimanche à Franceville contre le Sénégal, en match comptant pour la première journée du groupe B de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).

L’Algérie, le 3-ème adversaire de poule du Sénégal lors de cette compétition, est classé à la 5e place africaine au nouveau classement FIFA.

Les Warriors du Zimbabwe, autres adversaires des Lions, sont à la 130-ème place.

Les sélections sont classées en fonction de leurs résultats sportifs et la procédure prévue dans ce sens prend en compte "l’importance du match (allant d’un match amical à une rencontre de coupe du monde), la valorisation du résultat et la valeur de l’adversaire selon son classement et le coefficient de sa Confédération".

"Ces facteurs sont combinés dans une formule qui permet d’obtenir un certain nombre de points", informe l’instance dirigeante du football mondial.

Le classement du mois de janvier n’enregistre pas de véritables changements aussi bien au niveau africain que mondial, l’Argentine demeurant la première nation au niveau mondial, suivie du Brésil et de l’Allemagne.

