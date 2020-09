Dakar, 18 sept (APS) – Trois sélections africaines figurent dans les 30 premières nations mondiales du classement FIFA du mois de septembre en dépit de l’absence de matchs officiels des équipes nationales du continent depuis novembre dernier à cause de la pandémie du Covid-19.



C’est une première dans le classement mondial depuis janvier 2018 quand la Tunisie (23-ème mondiale), le Sénégal (24-ème) et l’Egypte (30-ème) s’étaient glissés dans le top 30 mondial.



Pour le classement de ce mois de septembre publié jeudi, le Sénégal est la première nation africaine avec sa 20-ème place suivi de la Tunisie (26-ème) et le Nigeria (29-ème).



En attendant les 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la CAN 2022 programmées en novembre prochain par la Confédération africaine de football (CAF), les sélections africaines auront la possibilité de marquer des points en octobre avec la tenue de matchs amicaux de préparation.



Le Sénégal va jouer contre le Maroc le 9 octobre à Rabat avant de recevoir la Mauritanie, le 13 au stade Lat Dior de Thiès.



Au niveau mondial, le trio de tête est composé de la Belgique, de la France et du Brésil.



SD/OID