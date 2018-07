++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++



Samara, 28 juin (APS) – Le sélectionneur national, Aliou Cissé a titularisé Lamine Gassama, Cheikhou Kouyaté et Keita Baldé pour le match devant opposer le Sénégal à la Colombie, ce jeudi, a constaté l’APS.



Kouyaté qui retrouve pour ce match son brassard de capitaine était entré en jeu lors des deux premières rencontres contre la Pologne (2-0) et contre le Japon (2-2).



L’arrière droit Lamine Gassama et Keita Baldé font quant à eux leur première entrée dans cette coupe du monde.



Le Sénégal cherche un résultat positif (victoire ou nul) pour cette rencontre quel que soit le résultat dans l’autre rencontre de la poule devant opposer la Pologne au Japon.



Voici le classement des deux équipes :



Sénégal : Khadim Ndiaye – Lamine Gassama, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly – Ismaila Sarr, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané – Keita Baldé, Mbaye Niang



Entraîneur : Aliou Cissé



Colombie : David Ospina – Santiago Arias, Yerry Mina, Davidson Sanchez, Johan Mojica – Juan Quintero, Carlos Sanchez, Mateus – Uribe, James Rodriguez, Juan Cuadrado José



Entraîneur : Pékerman





