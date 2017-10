Dakar, 18 oct (APS) – L’attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglaise) Sadio Mané, blessé et déclaré indisponible pour six semaines par son club, sera prêt à 100 pour cent pour la double confrontation contre l’Afrique du Sud des 10 et 14 novembre prochains en éliminatoire de la Coupe du monde, a assuré le sélectionneur national, Aliou Cissé.

"J’ai discuté avec lui et il m’a confirmé qu’il sera prêt à 100 pour cent pour les deux rencontres", a indiqué le technicien sénégalais en conférence de presse, ce mercredi au siège de la Fédération sénégalaise de football.

Au sujet de l’attaquant de Liverpool, il a annoncé que ce dernier qui fait "des courses, commencera à toucher le ballon dès la semaine prochaine".

"Si je fais appel à lui, c’est parce que je suis convaincu qu’il sera prêt", a insisté le sélectionneur du Sénégal qui s’attend à des rencontres difficiles contre les Bafana-Bafana toujours en course pour la qualification.

Pour ces deux matchs, les Lions débuteront leur regroupement à Paris (France), le 6 novembre et dès le lendemain, ils prendront la direction de l’Afrique du Sud.

Leader du groupe avec 8 points (+4), le Sénégal obtiendra sa qualification en phase finale de la Coupe du monde 2018 en cas de victoire le 10 novembre prochain contre l’Afrique du Sud (4 points), à Polokwane.

Quatre jours après leur premier match, les deux équipes se retrouveront au stade Léopold Sédar Senghor pour la 6-ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde.

Les deux autres équipes du groupe (D), le Burkina Faso (6 points) et le Cap Vert (6 points -4), se retrouveront à Ouagadougou.