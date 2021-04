Dakar, 25 avr (APS) – La Namibie, un des adversaires du Sénégal en éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, va recevoir ses matchs à l’extérieur en raison de la suspension du stade Sam Nujoma de Windhoek, a annoncé la Fédération namibienne de football (NFA).



Cette suspension émane de la Confédération africaine de football (CAF) qui a jugé cette infrastructure inapte à abriter des rencontres internationales officielles.



La NFA est également sous le coût d’une amende 6000 dollars pour manque d’installations techniques dans le stade, a fait savoir l’instance dirigeante du football namibien.



Sur son site officiel, la NFA, par la voix de son secrétaire général, Franco Cosmos, informe que la CAF avait reçu le rapport des officiels de match qui avaient inspecté le stade Sam Nujoma lors d’une rencontre de qualification pour la CAN contre la Guinée (dernière journée éliminatoire CAN 2021) le mois dernier.



’’La commission de discipline nous a infligé une amende en conséquence’’, confirme le fédéral namibien.



‘’Nous soulevons ces questions depuis 2019 et elles ne sont pas encore résolues’’, a expliqué le SG de la NFA en ajoutant que les Brave Warriors devaient se chercher un stade de repli pour les éliminatoires de la Coupe du monde qui débutent en juin 2021.



‘’Le comité d’urgence (de la NFA) décidera qui va diriger la sélection pour les matchs à venir jusqu’à ce que notre processus de recrutement pour un entraîneur de fond soit finalisé, donc, avec le nouvel entraîneur, nous déciderons et identifierons un autre lieu à l’extérieur du pays pour les prochains matchs’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



Seul le vainqueur du groupe se qualifiera pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde pour la zone Afrique.



Au premier tour, la Namibie jouera le Congo et le match est programmé entre les 5 et le 8 juin avant d’aller jouer à Lomé pour jouer contre le Togo une semaine plus tard entre le 11 et le 15 juin.



Les Braves Warriors seront opposés en septembre aux Lions pour

les 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde.

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde, le Burkina Faso qui est dans la même situation que la Namibie, a choisi de recevoir l’Algérie au Sénégal pour la deuxième journée des éliminatoires dans son groupe.







