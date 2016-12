+++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++





Doha (Qatar), 27 déc (APS) – A plus de six ans de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu sur son sol, le Qatar est en plain-pied dans les répétitions générales de l’événement planétaire et vendredi dernier, ses instances de football se sont fait la main par le biais de la Supercoupe d’Italie, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.







"Cette rencontre est une opportunité de montrer les capacités d’organisation de la famille du football du Qatar à savoir la Fédération de football (QFA), la ligue de football du Qatar (QSL) et le Comité suprême d’organisation", a indiqué le directeur du marketing et de la communication du Comité d’organisation, Hassan Al Kuwari.



"La rencontre a été organisée en collaboration avec la Série A (élite italienne) qui a joint ses moyens à celle de la famille du football du Qatar" informe un communiqué signé du responsable de Qatar 2022.



L’édition 2016 de ce trophée qui met habituellement aux prises le champion d’Italie en titre (la Juventus de Turin) et le vainqueur de la Coupe (Milan AC était finaliste) a attiré plus 11.356 spectateurs, selon le speaker du match.



Si Doha est situé à des milliers de kilomètres de la botte italienne, les deux équipes n’ont pas eu cette impression quand on suit le spectacle à partir de la tribune de presse où les supporters des deux équipes ont rivalisé d’ardeur.



Habillés aux couleurs des deux équipes, ils ont chanté à tue-tête durant tout le match qui s’est terminé aux tirs au but en faveur du Milan AC (1-1 après 120 minutes de jeu et 4TBA3).



Pour ces grandes affiches de football a expliqué le capitaine de l’équipe du Qatar de volley, Vince Coly, les supporters ne sont pas seulement qataris, ils viennent aussi des pays limitrophes. "Ils viennent aussi des Emirats arabes unis et de l’Arabie Saoudite qui sont des pays frontaliers" a indiqué l’ancien étudiant de l’université Cheikh Anta Diop établit dans ce pays depuis 2002.



A l’aéroport international de Doha, deux heures de temps après la fin du match, des nuées de supporters s’apprêtaient à embarquer dans des vols charters en direction de Dubaï, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.



Pour cette rencontre jouée au Jassim Bin Hamad stadium de Doha où évolue régulièrement l’équipe d’Al Saad où jouent entre autres stars, l’Espagnol Xavi (ancien du FC Barcelone) et l’Algérien Baghdad Bounedjah, l’ambiance était au beau fixe et les températures étaient très favorables au football.



En tribune de presse, les journalistes locaux comme les étrangers étaient emmitouflés pour pouvoir suivre la rencontre. Pour la Coupe du monde 2022, le Comité exécutif de la FIFA a décidé, en septembre 2015, de déplacer ce Mondial en hiver en raison des températures très élevées l’été au Qatar, après de longs mois de polémiques, notamment avec les ligues européennes.



Le tournoi commencera un lundi et s’achèvera le jour de la fête nationale du Qatar, 28 jours plus tard, ce qui fera de cette Coupe du monde la plus courte depuis 1998 et le passage à 32 équipes, avait écrit le site du quotidien sportif français, l’Equipe.



La désignation de l’émirat gazier du Golfe, le 2 décembre 2010, avait alimenté beaucoup de controverses.





SD/PON