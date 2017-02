Dakar, 17 fév (APS) – Les deux représentants du football sénégalais en compétitions africaines, l’US Gorée en Ligue des champions et Niary Tally en Coupe de la CAF sont en ballottage défavorable pour leurs matchs retour prévus ce week-end.





Contraints au nul (0-0), les Insulaires feront face à l’équipe championne de Guinée, le Horoya AC qui fait un très bon début de championnat.



Les "Rouge-blanc" occupent d’ailleurs la première place de leur championnat (leader avec 20 points en huit matchs) alors que les Insulaires sont avant derniers en ligue 1.



Au contraire de l’US Gorée qui est restée plusieurs semaines sans match dans les jambes, le champion de Guinée a pu continuer son championnat d’autant plus que le Syli national n’était pas présent à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).



La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) avait décrété une trêve pour la durée de la 31-ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.



Concernant l’équipe de Niary Tally qui prend part à la première Coupe de la CAF de son histoire, elle a perdu 0-1 lors de la manche aller à Yaoundé dimanche dernier contre l’Apejes de Mfou (Cameroun).



En plus du but qu’elle doit remonter, l’équipe de Niary Tally doit faire comme l’équipe insulaire au manque de rythme due à la trêve observée pendant la CAN 2017.



Face à son public du stade Demba Diop, le vainqueur de la Coupe du Sénégal en dépit de son manque d’expérience, est appelé à renverser la tendance samedi pour faire aussi bien que l’Olympique de Ngor.



Le finaliste de la Coupe du Sénégal 2013 avait éliminé un autre club camerounais (Unisports) au même stade de la compétition en 2014.



Quant à l’US Gorée, elle doit faire mieux que l’AS Douanes la saison dernière qui, après avoir fait match nul 0-0 à l’aller, a perdu lourdement 0-4 au retour à Conakry contre le même adversaire.



SD/PON