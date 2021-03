Dakar, 18 mars (APS) – Après six matchs cumulés en compétitions Interclubs, les équipes sénégalaises, Teungueth FC et Jaraaf, engagées en phase de poule de la Ligue des champions et en Coupe de la CAF, n’ont encore remporté aucun match.







En Ligue africaine de champions, le Teungueth FC, pour sa première participation, avec une qualification en phase de poules, une première pour un club sénégalais depuis 2004, a perdu trois rencontres (deux contre le Mouloudia d’Alger et une autre contre l’Espérance de Tunis) et fait match nul (0-0) contre le Zamalek à Thiès.



A deux journées de la fin de la phase des poules, le TFC n’a aucune chance de pouvoir se qualifier en quart de finale de la LDC.



Pour intégrer cette phase de poules, l’équipe de Rufisque avait éliminé respectivement les Armed Forces de Gambie (1-1 et 2-0) puis le Raja de Casablanca (0-0 et 0-0 puis 3-1 aux TAB).



En Coupe de la CAF, le Jaraaf qui n’a fait que deux sorties en phase de poules, court aussi derrière une victoire après un revers 0-2 contre l’Etoile sportive du Sahel (ESS) et un nul 1-1 contre le Club sportif sfaxien (CSS) ce mercredi à Thiès pour sa deuxième

sortie.



C’est la première fois de son histoire que l’équipe de la Médina intègre la phase de poules d’une compétition.



Elle avait éliminé tour à tour les Kano Pillars du Nigeria (3-1 et 0-0), le FC San Pédro de Côte d’Ivoire (0-1 et 2-1) et le FC Platinum

du Zimbabwe (1-0 et 1-0).



Pour les prochaines journées, l’équipe sera opposée au FC Salitas du Burkina Faso qui a battu ce mercredi 1-0 l’ESS pour sa deuxième sortie après avoir perdu sur le même score contre le CSS lors de la première journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF.



