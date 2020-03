Dakar, 16 mars (APS) – La Confédération africaine de football (CAF) a retenu les stades de Japoma de Douala (Cameroun) et Moulay Abdallah de Rabat (Maroc), pour respectivement abriter les finales de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la CAF, a appris l’APS.



Cette sélection fait suite à l’appel à candidatures lancé par l’instance dirigeante du football africain, qui a désormais pris le parti de jouer ces deux finales de coupes interclubs en une seule rencontre, contrairement à une pratique récente, rapporte le site de la CAF.



La finale de la Coupe de la CAF aura lieu le 24 mai et celle de la Ligue des champions le 29 du même mois, indique le site de la CAF. Il précise toutefois que l’instance dirigeante du football africain ‘’se réserve le droit de changer de décision si la pandémie du coronavirus l’impose’’.



En LDC, deux clubs égyptiens, Al Ahly et le Zamalek, et deux clubs marocains, le Raja et le WAC de Casablanca, sont qualifiés pour les demi-finales.



Les demi-finales de la Coupe de la CAF opposeront d’une part les Pyramids d’Egypte au Horoya AC

de Guinée et d’autre part la RS Berkane à Hassania Agadir.