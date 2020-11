Dakar, 3 nov (APS) – L’équipe nationale de football du Sénégal abordera avec une pression positive sa double confrontation avec celle de la Guinée Bissau, en dépit de la défaite concédée récemment contre le Maroc (1-3) en match amical, a expliqué son sélectionneur, Aliou Cissé.



‘’Nous avons une pression positive, le match contre le Maroc est une rencontre amicale et elle nous a permis de tirer des enseignements pour le futur’’, a déclaré le sélectionneur national dans une vidéo postée sur le site de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Evoquant la double confrontation contre les Djurtus, Cissé a indiqué que l’objectif est d’engranger le maximum de points.



Rappelant que le Sénégal attaquera ces matchs dans la peau du leader du groupe, le sélectionneur a souligné que l’objectif est d’en ressortir en conservant la même position.



‘’L’idéal est de gagner avec la manière, mais si ce n’est pas possible, à la fin le plus important en tant que compétiteur, c’est la victoire’’, a-t-il dit s’attendant à des matchs difficiles.



De toute façon, le Sénégal sait à quoi s’attendre lors de ses matchs qui seront toujours difficiles à jouer, a ajouté le sélectionneur national précisant que les Lions vont aborder les rencontres avec beaucoup de sérénité.



Au sujet de la liste des 25 sélectionnés, Aliou Cissé a parlé de la difficulté de faire des choix en ce début de saison. Il a expliqué qu’il fallait

tirer les premiers enseignements du revers face au Maroc et apporter du sang neuf.



C’est la raison pour laquelle, il a fait appel à l’ancien joueur de Diambars, Arial Mendy (Servette Genève, Suisse) qui pour lui fait ‘’comme un retour en sélection’’.



‘’C’est un joueur qui avait l’habitude de se faire inviter’’, a rappelé le sélectionneur national au sujet de l’arrière gauche passé par le RC Lens et Orléans (France).



Aliou Cissé a aussi fait appel aux milieux de terrain Franck Kanouté (Cercle Bruges, Belgique) et Moustpaha Name (Paris FC, France) ‘’plus connu par les Sénégalais’’, qui ont actuellement de bonnes choses avec leurs clubs selon le coach national.



Leader de son groupe avec six points, le Sénégal jouera le 11 novembre à Thiès (3-ème journée) avant d’aller défier la Guinée Bissau le 15 novembre à Bissau.



