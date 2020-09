Dakar, 28 sept (APS) – L’équipe de la Mauritanie qui jouera contre celle du Sénégal le 13 octobre en match amical international, sera constituée de 20 à 30 pour cent de joueurs locaux, a annoncé son sélectionneur, Corentin Martins dans un entretien téléphonique avec l’APS.

"Forcément, il y aura des joueurs locaux— entre 20 à 30 pour cent— parce que la sélection nationale, c’est aussi une vitrine pour permettre aux joueurs locaux de progresser et de signer des contrats professionnels dans les championnats plus relevés", a justifié le technicien français.

Avant la CAN 2019, l’ancien milieu de terrain des Bleus a réussi à qualifier les Mourabitounes locaux pour la phase finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2018 joué au Maroc.

La Mauritanie, sous la direction de son prédécesseur, Patrice Neveu, avait pris part au CHAN 2014 en éliminant l’équipe locale du Sénégal.

Au sujet du prochain match amical contre le Sénégal, le sélectionneur de la Mauritanie annonce que ce sera "une rencontre de prestige" qui doit permettre à ses joueurs de continuer leur progression.

"Nous allons jouer cette rencontre pour continuer notre progression contre une grande nation du football continental", a-t-il résumé.

Dans le même sens, le sélectionneur de la Mauritanie confie que les regards ont changé vis-à-vis de son équipe.

"On sent plus de respect de nos adversaires, mais il n’est pas question de baisser les bras", a-t-il prévenu, soulignant que le football africain a d’une manière générale progressé ces dernières années.