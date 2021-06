Dakar, 17 juin (APS) - L’équipe nationale du Sénégal, invitée à la 20-ème édition de la COSAFA Cup (Conseil des associations de football de l’Afrique australe), prévue du 7 au 18 juillet prochain, va jouer dans le groupe composé du pays le plus titré de la compétition, le Zimbabwe, du dernier vainqueur, la Namibie, a-t-on appris des organisateurs.



En plus de ces deux équipes, le groupe C, celui du Sénégal, compte aussi le Mozambique, vainqueur en 2015, ce qui en fait "le groupe de la mort".

La 20-ème édition de la COSAFA Cup se déroulera à Nelson Mandela Bay, dans l’agglomération de Port Elizabeth.

"C’est un affrontement savoureux qui est attendu entre le Sénégal et le Zimbabwe, dans ce qui est sans doute le groupe de la mort de cette compétition", indique un site spécialisé.

Cette compétition met aux prises les sélections seniors de la zone COSAFA, une des zones de développement les plus structurées et dont les compétitions sont les mieux dotées.

Outre la poule C, celle du Sénégal, les autres poules sont constituées de l’Afrique du Sud, du Lesotho, de l’Eswatini et du Botswana, la Zambie, le Malawi, Madagascar et les Comores étant logés dans le groupe B.

Seule la meilleure équipe de chaque groupe et le meilleur deuxième des trois poules se qualifieront pour les demi-finales, selon la formule décidée par les organisateurs, indique la même source.

"Cela signifie que chaque équipe est assurée de jouer trois matchs et pourrait avoir un maximum de cinq rencontres dans les jambes", commente le même site spécialisé, ajoutant que cela pourrait servir de préparation pour les équipes nationales devant prendre part aux éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA 2022 dès septembre prochain.

Après l’annulation de l’édition 2020 pour cause de pandémie de Covid-19, la COSAFA Cup fait son retour avec une édition se jouant pour la première fois à Nelson Mandela Bay.

Seules cinq nations de la COSAFA ont déjà remporté cette compétition, à savoir le Zimbabwe (six victoires), la Zambie (cinq), l’Afrique du Sud (quatre), l’Angola (trois) et la Namibie (une fois).

Si la ville de Nelson Mandela Bay a déjà abrité les compétitions de la COSAFA chez les dames et les petites catégories, c’est la première fois qu’elle va abriter un tournoi senior.

"L’infrastructure est de classe mondiale et tout sera mis en œuvre par les responsables locaux pour réussir cette édition", informe le site de la COSAFA.